رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من الرئيس الكوري خلال استقباله المبعوث الخاص

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، رسالة خطية من فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، تتصل بعلاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» التي تجمع البلدين.

سلم الرسالة إلى سموه معالي كانغ هون سيك، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي، خلال استقباله في قصر البطين في أبوظبي.

ونقل المبعوث الكوري إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمل سموه المبعوث الخاص تحياته إلى فخامة الرئيس الكوري وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور، ولعلاقات البلدين دوام الازدهار.

وتطرق اللقاء إلى مسارات تطور التعاون الإماراتي - الكوري في إطار «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» التي تجمع البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات ذات الأولوية التنموية بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والطاقة وتكنولوجيا الدفاع بجانب المجالات التعليمية والثقافية وغيرها.

كما استعرض الجانبان مخرجات «زيارة دولة» التي قام بها فخامة لي جيه ميونغ إلى دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضي، وما شهدته من توطيد للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المستقبلية من أجل مواصلة النمو المشترك والازدهار المتبادل في المجالات الحيوية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.