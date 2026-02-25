البرهان يكشف: أسلحة تتدفق للدعم السريع عبر إثيوبيا.. وآبي أحمد يتجاهل دعواتي

في لقاء أجراه مع الخبير الأمريكي البارز في الشؤون الأفريقية، وعميل جهاز المخابرات الأمريكية السابق، كاميرون هدسون، أعرب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تدفق أسلحة إلى ميليشيا الدعم السريع عبر الأراضي الإثيوبية.

وكشف البرهان، خلال الحديث الذي نشر تفاصيله هدسون، أنه تقدم مرات عديدة بطلب لزيارة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمناقشة هذه القضية مباشرة مع رئيس الوزراء آبي أحمد، إلا أن الطلب لم يلقَ أي استجابة حتى الآن. وقال البرهان بهذا الصدد: “لقد طلبت مراراً زيارة أديس أبابا لمناقشة هذا الأمر مع رئيس الوزراء، لكنه لم يُجب بعد”.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى احتمالية انجرار السودان إلى الصراع المتصاعد بين إثيوبيا وإريتريا، حيث أكد البرهان رفضه القاطع لأي تورط في تلك النزاعات أو السماح لأي طرف بالمشاركة في الصراع الدائر داخل السودان. وأضاف: “لا نريد أي صلة بحرب إثيوبيا، ولا نريدهم أن يشاركوا في حربنا”.

