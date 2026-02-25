شاهد بالفيديو.. “حميدتي” يكذب نفسه ويفضح بيانه الأول: (طردونا وحكاية التموضع كذب)

وثق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, أبرزهم القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, لكذب قائد مليشيا الدعم السريع.

وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فإن “حميدتي”, كان قد قال في بيان سابق إبان هروب قواته من أم درمان, أن ان ما تم هو انسحاب وإعادة تموضع.

قائد المليشيا عاد وكذب نفسه في خطابه الأخير بكمبالا, وأكد أن الجيش قام بطردهم من العاصمة بالمسيرات, وقال: (طردونا وحكاية التموضع كذب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)