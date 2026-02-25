شاهد بالفيديو.. شاب مصري يوثق لأمانة مواطن سوداني وجد أموال على الأرض وأعادها لصاحب محل بأسوان

وثق شاب مصري, عبر مقطع فيديو قام بنشره على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, لأمانة مواطن سوداني, بمدينة أسوان جنوب مصر. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قال الشاب المصري, أن السوداني, وجد مبلغ عبارة عن 600 جنيه مصري, على الأرض أثناء مروره بجوار إحدى المحلات. وذكر أن السوداني, قام برفع المال من الأرض وتوجه به لصاحب المحل, قائلاً: (القروش دي ما حقتي), وتغزل صاحب المقطع في أخلاق السودانيين, المتواجدين بمصر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

