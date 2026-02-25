فاطمة الصادق تكتب من الأراضي المقدسة: (جيت أعمل عمرة الكرعين ابو يمشو.. اتفقت مع “بنغالي” قال لي طواف وسعي ب ٤٠٠ ريال عشان صديق انت تقيل “سمينة”)

أثارت الصحفية, ومديرة قناة “البلد” الفضائية, الأستاذة فاطمة الصادق ضحكات متابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بتدوينة قامت بنشرها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت فاطمة الصادق, من الأراضي المقدسة, خلال أدائها مناسك “عمرة”, شهر رمضان.

وكتبت الصحفية المعروفة: (يوميات معتمر..اولا الحمد لله الذي سهل أمرنا وندعو ان يتقبل ذلك المهم اليوم الاول عمرت لروحي وتاني يوم عمرت لامي ،،اليوم الثالث جيت اعمر لمحمد خالي الكرعين ابو يمشو).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (طوالي أقرب كرسي عجل مع اقرب بنغالي، ،قال لي من قدام الفندق في برج الساعة طواف وسعي ب ٤٠٠ ريال ،،قلت ليهو اخوك شال واحدة ب ٣٠٠ ريال،،بس وصدمني ليك لمن قال لي صديق انت تقيل يعني سمينة بالواضح كدة).

وختمت مديرة قناة البلد: (طوالي ركبت وجريت واطي، ،المستفاد من الكلام ده ما تقعوا العصائر واللقم والقراريص والله اكل رمضان ده بعوقكم وبخجلكم في السفر ،،ترا وريتكم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)