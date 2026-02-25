شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يرقص مع حيرانه بطريقة هستيرية على إيقاع “النوبة” داخل مسيده بأم درمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور والمتابعين للمقطع الذي لاقى انتشار واسع على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر الشيخ الأمين عمر الأمين, يحتف مع مريديه وحيرانه داخل مسيده العامر بأم درمان. وأثار شيخ الأمين, الجدل بتفاعله في الرقص على أيقاع “النوبة”, بطريقة هستيرية عرضته لسخرية الجمهور والمعلقين على المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

