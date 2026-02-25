شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا “ثريا عبد القادر” تظهر من حي الرياض بالخرطوم وتشرع في افتتاح محلها التجاري بشارع “المشتل”

نشرت سيدة الأعمال, ونجمة السوشيال ميديا السودانية, ثريا عبد القادر, مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي نال إعجاب الآلاف من متابعيها قامت ثريا, بتصويره من حي الرياض, بالعاصمة الخرطوم. وظهرت سيدة الأعمال أمام محلها التجاري بشارع المشتل, المعروف وأعلنت اقتراب عودة محلها الذي تعرض فيه الملابس والثياب السودانية, بأنواعها المختلفة للعمل من جديد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

