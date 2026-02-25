صحة الخرطوم تكشف عن استقرار وطفرة في الخدمات بمستشفى البان جديد

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن استقرار وتوسع ملحوظ في الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى البان جديد بمحلية شرق النيل، عبر (11) عيادة وقسماً متخصصاً، إلى جانب طفرة نوعية في المباني والأجهزة والمعدات الطبية، ضمن جهود إعادة التأهيل والإعمار التي تستهدف المؤسسات الصحية بالولاية.

وأوضحت الوزارة أن المستشفى تم ربطه بـ”الخط الساخن” لضمان إمداد كهربائي مستقر لكافة الأقسام، كما تقرر بدء إجراء عمليات الأنف والأذن والحنجرة اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الوزير المكلف، دكتور فتح الرحمن محمد الأمين، يرافقه مدير الإدارة العامة للطب العلاجي دكتور أحمد البشير فضل الله وعدد من المسؤولين، ضمن برنامج الجولات الرمضانية الذي يستهدف عدداً من المرافق الصحية العاملة بالولاية.

وكشفت الجولة على التوسع في الخدمات التشخيصية عبر المعمل بأقسامه المختلفة، والذي يوفر جميع الفحوصات الطبية، إضافة إلى الخدمات العلاجية بأقسام الطوارئ، الباطنية، الجراحة، النساء والتوليد، الحضانة بسعة (16) سريراً، الأطفال، الكُلى، العظام، العلاج الطبيعي، الموجات الصوتية، الأشعة، الأنف والأذن والحنجرة، والأسنان.

وأكد دكتور فتح الرحمن تعافي النظام الصحي بولاية الخرطوم، مستشهداً بما لمسه من توسع وجودة في الخدمات خلال الجولة، مشيداً بجهود إدارة المستشفى والأطباء والاستشاريين وكافة الكوادر العاملة، إلى جانب دعم الشركاء والمنظمات والمجتمع في عمليات التأهيل.

وجدد التزام الوزارة وحكومة الولاية بدعم مراكز الكُلى، مشيراً إلى أن تكلفة تشغيلها تضاعفت خلال الفترة الماضية، مما جعل الدعم المقدم من المركز القومي للكلى أقل من حجم الاحتياج الفعلي، رغم دوره في تشغيل الكوادر وتوفير الأدوية والمحاليل.

واطمأن المدير العام على سير العمل بمركز غسيل الكُلى الذي يعمل بطاقته القصوى عبر فترتين صباحية ومسائية، كما وقف على توفر الإمداد الدوائي وخدمات المعمل وبنك الدم.

من جانبه، أكد مدير عام مستشفى البان جديد دكتور العباس أحمد الفضل استقرار الخدمات الصحية عبر (11) قسماً متخصصاً وبمشاركة (14) طبيباً استشارياً، كاشفاً عن استقبال (11,600) مريض خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع التوسع في الخدمة.

وأشار إلى خطط لإضافة قسم المخ والأعصاب خلال الفترة المقبلة، وبدء عمليات زراعة الأسنان وجراحات الأنف والأذن والحنجرة الأسبوع المقبل، فضلاً عن افتتاح قسم الأطفال عقب اكتمال أعمال الصيانة.

بدوره، أوضح مدير مركز الكُلى بالمستشفى دكتور بهاء الدين عمر أن المركز يقدم خدماته بصورة منتظمة، لافتاً إلى أنه كان يعمل بساعات أقل خلال فترة صيانة الكهرباء بشرق النيل، إلا أن الخدمة تشهد حالياً استقراراً كاملاً، منوهاً إلى أن المركز يضم قسماً لعلاج مرضى الإيدز.

