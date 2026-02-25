بالفيديو.. لماذا سقطت “مستريحة” في يد الدعم السريع؟ ولماذا لم يرسل الجيش مدد من القوات المشتركة قبل سقوطها؟ مصطفى تمبور يجيب!!

استضاف المذيع المصري, بقناة الجزيرة, أحمد طه, في مقابلة على الهواء, نائب حاكم إقليم دارفور, مصطفى تمبور, للحديث عن سقوط مستريحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مليشيا الدعم السريع, كانت قد مارست انتهاكات في حق المدنيين بمنطقة “مستريحة” التي تقع بشمال دارفور.

مذيع الجزيرة, سأل مصطفى تمبور, عدد من الأسئلة: ماذا سقطت “مستريحة” في يد الدعم السريع؟ ولماذا لم يرسل الجيش مدد من القوات المشتركة قبل سقوطها؟.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد نائب حاكم إقليم دارفور, أن منطقة مستريحة, لم يكن فيها من الأساس جنود لا من الجيش ولا من القوات المساندة له.

وأضاف أن المنطقة تقع في البادية ويسكن فيها الشيخ موسى هلال, زعيم قبيلة المحاميد, مع أسرته وأعيانه وما قامت به المليشيا يعتبر امتداد لجرائمها ضد المدنيين بدارفور وغيرها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)