بالفيديو.. وسط استقبالات حاشدة من “الحيران” الذين أقاموا له زفة بالطبول.. رئيس مجلس السيادة يزور مسيد شيخ الأمين

تداول محبي, ومريدي, حيران, الشيخ الأمين عمر الأمين, على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من زيارة قام بها رئيس مجلس السيادة, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, لمسيد الشيخ, بأم درمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو جاء رداً من مريدي الشيخ, على الحملة الشرسة التي ظل يتعرض لها شيخ الأمين, على السوشيال ميديا. الزيارة التي قام بها قائد الجيش, جاءت في يوم الجمعة الذي صادف ليلة للذكر, بالمسيد العامر بحي أبو روف, بمدينة أم درمان. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أحسن حيران الشيخ, بالمسيد, استقبال رئيس مجلس السيادة, حيث أقاموا له زفة بالطبول والنوبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

