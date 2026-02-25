شاهد بالفيديو.. الناطق باسم مجلس الصحوة الثوري السوداني يكشف مصير زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال وأبنائه بعد هجوم المليشيا على “مستريحة”

قال أحمد محمد أبكر، الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إن هلال بخير وفي مكان آمن، مشيرا إلى أن الهجوم بدأ بعد قصف مكثف بالمسيّرات والمدفعية على المنطقة واستهدف المستشفى ومنازل المدنيين ومقر الشيخ.

وأضاف أبكر, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن قوات الدعم السريع هاجمت مستريحة من 4 اتجاهات، مستخدمة حوالي 650 عربة مصفحة و”مرتزقة” قدموا من مناطق جنوب السودان، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وحرق ونهب المنازل، مع تهجير السكان من الأحياء الجنوبية.

وقال المتحدث في مقابلة مع المذيع أحمد طه, إن الهجوم جاء ضمن ما وصفه بصراع خفي بين قوات الدعم السريع وموسى هلال، لكنه شدد على استمرار دعم مجلس الصحوة الثوري للقوات المسلحة السودانية ووحدة السودان، مؤكدا أن الهدف الحقيقي لقوات الدعم السريع كان تفريق القبائل ونهب الممتلكات وتهجير السكان على أساس اللون والعرق، وليس أي قضية مشروعة.

وعن مصير أبناء الشيخ موسى هلال, قال المتحدث الرسمي بأسم مجلس الصحورة, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنهم لا يعلمون مصيرهم بسبب انقطاع الإتصال بالمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)