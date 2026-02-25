خوف واعترافات وغناء لعمرو دياب… ماجد المصري يفاجئ الجمهور في “رامز ليفل الوحش”

دبي - فريق التحرير: حلّ الممثل المصري، ماجد المصري، ضيفاً على سادس حلقات برنامج المقالب “رامز ليفل الوحش” الذي يقدمه رامز جلال ويعرض يومياً خلال شهر رمضان عبر شاشة “mbc مصر” بالتزامن مع بثه على منصة شاهد. (http://www.instagram.com/p/DVJiJcjjO1k/)

استهل رامز جلال الحلقة بمقدمته واصفاً ضيفه بـ “شوجر دادي” مضيفاً “الستات شايفاه راجل مش عادي…تنين متوحش جبار عايش دور الدنجوان”، في اطار الفقرات التمهيدية التي يعتمد فيها البرنامج على السخرية قبل تنفيذ المقلب.

ومنذ اللحظات الأولى لدخوله اجواء التجربة، بدت علامات التوتر واضحة على ماجد المصري، خاصة مع تصاعد سيناريو المقلب ودخول البلوجر “بازوكا” ضمن تفاصيل التنفيذ، حيث انفعل عليه بشكل واضح بعد مطالبته بالإمساك بالدجاج خلال احدى الفقرات.

ووصلت الأحداث الى ذروتها في المرحلة الأخيرة داخل غرفة مغلقة مليئة بالمياه، حيث انهار الفنان المصري وسط حالة من التوتر والرعب، الأمر الذي استدعى تدخل احد أفراد طاقم العمل. ولم يتمالك أعصابه عقب اكتشاف المقلب موجهًا تهديدًا مباشرًا لرامز جلال قائلاً:”اشوف وشك اقسم بالله ما هحلك”، قبل ان يضيف منفعلاً “انت مجنون يعني ايه اللي بتعمله ده؟”.

وخلال فقرة الاسئلة كشف “المصري” عن بعض مخاوفه الشخصية، مشيراً الى انه يخاف من القطط والاماكن المرتفعة، كما اكد انه يحقق نجاحه الاكبر في الاعمال التي تجمعه بالمخرج محمد سامي، مضيفاً انه لا يمانع كتابة اسمه الى جانب الفنان احمد العوضي في اي عمل مشترك.

وتفاعل “المصري” مع طلب رامز بالغناء، حيث أدى مقطعاً من اغنية “اجمل عيون” للفنان عمرو دياب، كما اجاب على سؤال حول إمكانية زواجه مجدداً، مؤكداً انه لا يفكر في هذه الخطوة.

تصدرت الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها، حيث تداول الجمهور مقاطع عنها على نطاق واسع، لتتصدّر عبارة “ماجد المصري” و “رامز ليفل الوحش” محركات البحث خلال ساعات قليلة.

و يحافظ البرنامج هذا العام على تقليده السنوي القائم على عنصر المفاجأة والإثارة، عبر استدراج الضيوف بحجة المشاركة في برنامج حواري قبل مفاجأتهم بالمقلب.

يُذكر ان البرنامج استضاف خلال الحلقات السابقة عدداً من النجوم، من بينهم اسماء جلال، هنا الزاهد، مصطفى غريب، و لاعب الأهلي احمد السيد زيزو اضافة الى غادة عبد الرازق ضمن موسم حافل بالمفاجآت تحت رعاية هيئة الترفيه.