القيادة تهنئ أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة... جدة جدة دوت الخليج 08 رمضان 1447 هـ 08 رمضان 1447 هـ هل يطوي مقتل إل مينتشو صفحة الكارتلات أم يشعل حرباً في المكسيك؟ في عملية عسكرية وُصفت بالأهم منذ سنوات، أعلنت السلطات في المكسيك مقتل نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف بلقب إل مينتشو، زعيم... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 07 رمضان 1447 هـ 07 رمضان 1447 هـ 20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة في تصعيد دبلوماسي لافت، ندّدت قرابة عشرين دولة، معظمها من أوروبا والعالم الإسلامي، بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 رمضان 1447 هـ 07 رمضان 1447 هـ هل تعيد جنيف ضبط المسار مع طهران تتسارع وتيرة التصريحات والتحركات بين واشنطن وطهران مع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات النووية في جنيف، في مشهد يختلط فيه الخطاب... جنيف: دوت الخليج جنيف: دوت الخليج 07 رمضان 1447 هـ 07 رمضان 1447 هـ رابحون عرب وخاسرون في معركة رسوم ترمب أفرز قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعديل منظومة التعريفات الجمركية مشهداً عربياً مزدوجاً فبينما وجدت دول كانت تخضع لرسوم... جازان: حسين معشي جازان: حسين معشي 07 رمضان 1447 هـ 07 رمضان 1447 هـ 4 تحولات كبرى تعيد رسم المعادلة بين واشنطن وموسكو وكييف مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، تتبلور ملامح مرحلة سياسية مختلفة تقودها واشنطن بإيقاع جديد، فمبادرة الرئيس... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 رمضان 1447 هـ 07 رمضان 1447 هـ ترمب يحول ذهبية الهوكي إلى سلاح للضغط على كندا تحول فوز المنتخب الأمريكي لهوكي الجليد على نظيره الكندي في نهائي الأولمبياد الشتوي، ملعبَ الجليد البارد إلى بركانٍ سياسي متّقد،... جازان: حسين معشي جازان: حسين معشي 07 رمضان 1447 هـ 07 رمضان 1447 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار تغرق خيام غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.