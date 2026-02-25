اخبار العالم

الأمطار تغرق خيام غزة

  • الأمطار تغرق خيام غزة 1/3
  • الأمطار تغرق خيام غزة 2/3
  • الأمطار تغرق خيام غزة 3/3

القيادة تهنئ أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة...

73233a374c.jpg08 رمضان 1447 هـ

هل يطوي مقتل إل مينتشو صفحة الكارتلات أم يشعل حرباً في المكسيك؟

في عملية عسكرية وُصفت بالأهم منذ سنوات، أعلنت السلطات في المكسيك مقتل نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف بلقب إل مينتشو، زعيم...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png07 رمضان 1447 هـ

20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة

في تصعيد دبلوماسي لافت، ندّدت قرابة عشرين دولة، معظمها من أوروبا والعالم الإسلامي، بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 رمضان 1447 هـ

هل تعيد جنيف ضبط المسار مع طهران

تتسارع وتيرة التصريحات والتحركات بين واشنطن وطهران مع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات النووية في جنيف، في مشهد يختلط فيه الخطاب...

icon-byline.pngجنيف: دوت الخليج
icon-clock.png07 رمضان 1447 هـ

رابحون عرب وخاسرون في معركة رسوم ترمب

أفرز قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعديل منظومة التعريفات الجمركية مشهداً عربياً مزدوجاً فبينما وجدت دول كانت تخضع لرسوم...

icon-byline.pngجازان: حسين معشي
icon-clock.png07 رمضان 1447 هـ

4 تحولات كبرى تعيد رسم المعادلة بين واشنطن وموسكو وكييف

مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، تتبلور ملامح مرحلة سياسية مختلفة تقودها واشنطن بإيقاع جديد، فمبادرة الرئيس...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 رمضان 1447 هـ

ترمب يحول ذهبية الهوكي إلى سلاح للضغط على كندا

تحول فوز المنتخب الأمريكي لهوكي الجليد على نظيره الكندي في نهائي الأولمبياد الشتوي، ملعبَ الجليد البارد إلى بركانٍ سياسي متّقد،...

icon-byline.pngجازان: حسين معشي
icon-clock.png07 رمضان 1447 هـ

