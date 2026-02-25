الأمطار تغرق خيام غزة

- 1/3
القيادة تهنئ أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة...
هل يطوي مقتل إل مينتشو صفحة الكارتلات أم يشعل حرباً في المكسيك؟
في عملية عسكرية وُصفت بالأهم منذ سنوات، أعلنت السلطات في المكسيك مقتل نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف بلقب إل مينتشو، زعيم...
20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة
في تصعيد دبلوماسي لافت، ندّدت قرابة عشرين دولة، معظمها من أوروبا والعالم الإسلامي، بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة...
هل تعيد جنيف ضبط المسار مع طهران
تتسارع وتيرة التصريحات والتحركات بين واشنطن وطهران مع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات النووية في جنيف، في مشهد يختلط فيه الخطاب...
رابحون عرب وخاسرون في معركة رسوم ترمب
أفرز قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعديل منظومة التعريفات الجمركية مشهداً عربياً مزدوجاً فبينما وجدت دول كانت تخضع لرسوم...
4 تحولات كبرى تعيد رسم المعادلة بين واشنطن وموسكو وكييف
مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، تتبلور ملامح مرحلة سياسية مختلفة تقودها واشنطن بإيقاع جديد، فمبادرة الرئيس...
ترمب يحول ذهبية الهوكي إلى سلاح للضغط على كندا
تحول فوز المنتخب الأمريكي لهوكي الجليد على نظيره الكندي في نهائي الأولمبياد الشتوي، ملعبَ الجليد البارد إلى بركانٍ سياسي متّقد،...
