الخزانة الأميركية: عقوبات على أفراد وكيانات روسية وإماراتية مرتبطة بالمجال الإلكتروني

أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على شركتين تقومان بشراء وإعادة بيع ثغرات أمنية غير معروفة، بالإضافة إلى معاقبة مؤسسيهما وشركائهما.

وصرح مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية، أن الحكومة تفرض عقوبات على سماسرة الثغرات الأمنية غير المعروفة - وهي ثغرات أمنية في البرامج غير معروفة لمطوريها ولكن يمكن استغلالها لاختراق الأشخاص - لأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية والاقتصاد.

عملية زيرو

أول شركة خضعت للعقوبات هي "Operation Zero"، وهي شركة روسية تأسست عام 2021. وقد تصدرت الشركة عناوين الأخبار عام 2023 عندما أعلنت عن عرضها مكافآت تصل إلى 20 مليون دولار مقابل اكتشاف ثغرات أمنية غير معروفة في أجهزة أندرويد وآيفون، ثم أعلنت لاحقًا عن عرضها مكافآت تصل إلى 4 ملايين دولار مقابل اكتشاف ثغرات أمنية غير معروفة في تطبيق تيليجرام. وتزعم الشركة أنها تعمل حصريًا مع الحكومة الروسية والمنظمات المحلية.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إن عملاء Operation Zero "يمكنهم استخدام الأدوات لشن هجمات برامج الفدية أو الانخراط في أنشطة خبيثة أخرى".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات أيضاً على مؤسس الشركة، سيرجي زيلينيوك، الذي اتهمه المسؤولون ببيع برامج استغلال الثغرات الأمنية لوكالات استخبارات أجنبية، وسعيه لتطوير برامج تجسس وتقنيات اختراق. وأوضحت الوزارة أن زيلينيوك انخرط في تجنيد قراصنة إلكترونيين وبناء علاقات مع وكالات استخبارات أجنبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. (تمتلك عملية Operation Zero حسابات على كل من منصة X وتطبيق تيليجرام).

وبحسب وزارة الخزانة، فقد حصلت Operation Zero على "ثماني أدوات إلكترونية مملوكة على الأقل، تم إنشاؤها للاستخدام الحصري لحكومة الولايات المتحدة وحلفاء مختارين، والتي سُرقت من شركة أمريكية"، ثم "باعت تلك الأدوات المسروقة إلى مستخدم واحد غير مصرح له على الأقل".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات المفروضة على Operation Zero و"زيلينيوك" تتزامن مع تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي مع بيتر ويليامز، الذي كان يعمل لدى شركة "إل 3 هاريس" الأمريكية للمقاولات الدفاعية. وفي أكتوبر الماضي، أقر ويليامز بذنبه في بيع ما لا يقل عن ثمانية من عمليات الشركة السرية لوسيط روسي لم يُكشف عن هويته.

وتقول وزارة الخزانة الآن إن الوسيط كان Operation Zero، وهو أمر لم تؤكده الحكومة سابقاً.

عقوبات على شركة في الإمارات

إلى جانب ذلك، تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة تابعة مقرها في الإمارات العربية المتحدة تسمى خدمات التكنولوجيا الخاصة؛ بالإضافة إلى مساعدة زيلينيوك، مارينا إيفجينيفنا فاسانوفيتش، وشخصين مرتبطين بالشركة، وهما عزيزجون محمودوفيتش ماماشوييف، وأوليج فياتشيسلافوفيتش كوتشيروف، واللذان يُزعم أنهما عملا مع Operation Zero.

وتخضع كل من Operation Zero وخدمات التكنولوجيا الخاصة وزيلينيوك لعقوبات متوازية بموجب قانون اتحادي صدر عام 2022 يسمح للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على أي شخص ارتكب "سرقات كبيرة للأسرار التجارية"، وفقًا لوزارة الخزانة.

وتقول وزارة الخزانة إن كوتشيروف، وهو مواطن روسي، يشتبه في كونه عضواً في عصابة برامج الفدية Trickbot غزيرة الانتشار، والتي سبق أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على أعضائها المزعومين.