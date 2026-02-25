الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 25-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 25-02-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 25-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 25-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-25 01:42AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المهم 155.65، تلك المقاومة التي كانت تمثل هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ولكن في الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي معاكسة لحركة السعر بالأعلى ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، قد يؤجل توقيت تعافي الزوج ما يجعلنا نشهد بعد الارتدادات السلبية.

 

ياتي هذا في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا