سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – توقعات اليوم – 25-02-2026

عزز سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، لينجح الزوج بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليعلن تعافيه على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع حفاظه على حركته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.