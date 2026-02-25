- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 25-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-25 01:42AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المهم 155.65، تلك المقاومة التي كانت تمثل هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ولكن في الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي معاكسة لحركة السعر بالأعلى ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، قد يؤجل توقيت تعافي الزوج ما يجعلنا نشهد بعد الارتدادات السلبية.
ياتي هذا في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.