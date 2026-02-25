سعر الباوند مقابل الين يسجل الهدف الأول-توقعات اليوم 24-2-2026

تفاعل سعر النحاس مجددا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية مشكلا المزيد من الموجات الصاعدة ليقترب حاليا من الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ والذي طالما شكّل بدوره لعائق قوي أمام تأكيد الاستمرارية الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز والثبات أعلاه ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب جديدة لنتوقع تشكيل مستوى 6.1200$ للهدف الأول ومن ثم لتمتد التداولات نحو 6.2400$, اما فشل الاختراق سيجبر السعر على تشكيل موجات تصحيحية هابطة مع توفر فرصة لاستهداف مستوى 5.7200$ و5.5100$ من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8000$ و 6.1200$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط