سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف-توقعات اليوم 24-2-2026

شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد قوي مستغلا اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي لنلاحظ وصوله بذلك نحو الهدف المتمثل بمستوى 184.05 مواجها بذلك مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي كما هو موضح بالرسم المرفق.

يشكل المستوى الحالي مفتاح تحديد الأهداف المقترحة للتداولات القريبة والمتوسطة, فنجاح السعر بتجاوز هذا الحاجز والثبات أعلاه سيمكنه من تشكيل موجات صاعدة قوية ليحاول من خلالها الوصول نحو 184.95 و185.45 على التوالي, بينما الثبات المتكرر أدناه قد يجبره على تقديم بعض التداولات التصحيحية مع توفر فرصة للهبوط نحو 182.75 قبل وصوله لأي من الأهداف الإضافية المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.00 و 184.70

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط