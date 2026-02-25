الاقتصاد

سعر النحاس يقترب من الحاجز-توقعات اليوم 24-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يقترب من الحاجز-توقعات اليوم 24-2-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقترب من الحاجز-توقعات اليوم 24-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-25 03:51AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر النحاس مجددا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية مشكلا المزيد من الموجات الصاعدة ليقترب حاليا من الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ والذي طالما شكّل بدوره لعائق قوي أمام تأكيد الاستمرارية الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

 

ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز والثبات أعلاه ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب جديدة لنتوقع تشكيل مستوى 6.1200$ للهدف الأول ومن ثم لتمتد التداولات نحو 6.2400$, اما فشل الاختراق سيجبر السعر على تشكيل موجات تصحيحية هابطة مع توفر فرصة لاستهداف مستوى 5.7200$ و5.5100$ من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8000$ و 6.1200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا