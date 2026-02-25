الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 25-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 25-02-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 25-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-25 02:14AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) مكاسب قوية على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 1,800$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف السعر من خلالها تعويض البعض من خسائره السابقة، ليصطدم بارتفاعه الأخير بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك الارتدادات الإيجابية اللحظية خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشي الزخم الإيجابي تدريجياً حول السعر.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا