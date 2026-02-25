سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 25-02-2026

شهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) مكاسب قوية على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 1,800$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف السعر من خلالها تعويض البعض من خسائره السابقة، ليصطدم بارتفاعه الأخير بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك الارتدادات الإيجابية اللحظية خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشي الزخم الإيجابي تدريجياً حول السعر.