سعر الدولار مقابل الفرنك يستند لخط ميل تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 25-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-25 01:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 1.3720، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، وسط تداولات الزوج ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى دخول زخم إيجابي متجدد حول الزوج قد يسرع من عملية تعافيه في الفترة المقبلة.

