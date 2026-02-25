سعر الدولار مقابل الفرنك يستند لخط ميل تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 25-02-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 1.3720، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، وسط تداولات الزوج ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى دخول زخم إيجابي متجدد حول الزوج قد يسرع من عملية تعافيه في الفترة المقبلة.