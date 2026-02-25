سعر النفط الخام يحافظ على مساره الصاعد بدعم فني متماسك – توقعات اليوم – 25-02-2026

يتقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، حيث يحافظ السعر على تمركزه الإيجابي مدعومًا ببنية فنية متماسكة، ويعزز هذا المسار استقرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر دعمًا ديناميكيًا يرسّخ قوة الاتجاه ويحدّ من أي ضغوط تصحيحية محتملة.

كما يتلقى السعر دفعة إضافية مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، بالتزامن مع ظهور تقاطع إيجابي يعكس تحسنًا تدريجيًا في الزخم، وعليه فإن استمرار هذا التماسك قد يمهّد لمزيد من المكاسب على المدى القريب، ما لم يفقد السعر دعمه الفني المحوري.