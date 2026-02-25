الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 25-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-25 01:34AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) صعودًا خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من توالي الإشارات الإيجابية على مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي حادة، في محاولة واضحة لتصحيح جزء من خسائره ضمن الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ويأتي هذا الارتفاع بينما لا يزال السعر يتحرك بمحاذاة خط ميل فرعي يعزز من المسار السلبي العام، ما يضع هذا الصعود في إطار تصحيحي حتى الآن.

 

ويقترب السعر حاليًا من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما قد يشكل ضغطًا فنيًا مضاعفًا، خاصة مع انتقال مؤشرات القوة النسبية سريعًا إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة إلى احتمالية تلاشي الزخم الإيجابي بوتيرة سريعة. 

