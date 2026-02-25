سعر الغاز الطبيعي يستسلم لسلبية المؤشرات-توقعات اليوم 24-2-2026

استمر سعر المؤشر بالتذبذب بشكل ملحوظ ما بين محاور المسار الجانبي المتمثل بالحاجز المستقر عند 25100.00 بينما يشكل مستوى 24540.00 لمستوى الدعم حتى هذه اللحظة, لذلك لا تغيير على حيادية التداول حتى هذه اللحظة ما لم يتم خروج السعر من المسار الجانبي.

نشير إلى أن الصمود المتكرر دون الحاجز الحالي قد يدفع بالسعر لتشكيل موجات سلبية جديدة ليحاول من خلالها الوصول نحو 24830.00 ومن ثم تجديد الضغط على دعم المسار الجانبي, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيفتح أمامه باب لتحقيق العديد من المكاسب باندفاعه أولا نحو 25290.00 و25495.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24550.00 و 25100.00

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور