"الوطني للأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة سجلتها الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في الدولة صباح اليوم الأربعاء.

وأكد «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي: 9.2 درجة مئوية في ركنة (العين) ومزيرعة (منطقة الظفرة) عند الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي للإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً غرباً ليلاً.