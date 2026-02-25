سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 25-02-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المهم 155.65، تلك المقاومة التي كانت تمثل هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ولكن في الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي معاكسة لحركة السعر بالأعلى ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، قد يؤجل توقيت تعافي الزوج ما يجعلنا نشهد بعد الارتدادات السلبية.

ياتي هذا في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.