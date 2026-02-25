اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سعود بن صقر يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي على مأدبة إفطار

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء اليوم، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مأدبة إفطار.

وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان المبارك من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال والمأدبة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من كبار المسؤولين.

