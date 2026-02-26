الاقتصاد

سعر سهم Lennar Corporation (LEN) ينهي على آمال الصعود – توقعات اليوم – 26-01-2026

2026-02-26 12:12PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر سهم شركة Lennar Corporation (LEN) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السعر بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينهي السهم بذلك أي فرص للتعافي والصعود على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 118.10$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 102.80$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
