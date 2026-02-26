انت الان تتابع خبر مركز بيانات آسياسيل يحصل على اعتماد دولي بشهادة Tier III Certified Facility والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تفخر آسياسيل بحصولها على شهادة Tier III Certified Facility من معهد Uptime Institute الدولي لأحد مراكز بياناتها في العراق، لتكون بذلك أول شركة إتصالات في العراق والوحيدة التي تنال هذا الاعتماد العالمي.إنجاز جديد يؤكد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير العالمية في جودة البنية التحتية والموثوقية التقنية، بما يضمن تقديم خدمات اتصالات مستقرة وآمنة لمشتركينا في جميع أنحاء العراق.

