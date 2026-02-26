علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: موتورولا تطلق برنامج أندرويد 17 التجريبي وتكشف قائمة الأجهزة المؤهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 17 لهواتف Pixel في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تبدأ موتورولا بدورها طرح برنامج أندرويد 17 التجريبي لأجهزتها. وتأتي هذه الخطوة بشكل لافت، خاصة أن الشركة لم تُعرف في الفترة الأخيرة بسرعة توفير التحديثات الرئيسية لنظام أندرويد.

حتى الآن، لا يتضح ما إذا كان هذا النشاط المبكر سينعكس على سرعة إطلاق النسخة المستقرة لاحقًا، لكن المؤشرات تبدو إيجابية مبدئيًا.

تتيح موتورولا الانضمام إلى البرنامج التجريبي لمستخدمي بعض الأجهزة المحددة حسب المنطقة. ففي الولايات المتحدة، يمكن لمالكي Motorola Edge (2025) التسجيل في البرنامج. أما في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فيمكن لمستخدمي Moto G57 وG57 Power المشاركة.

ورغم إتاحة النسخة التجريبية، يُنصح بعدم تثبيتها على جهاز يعتمد عليه المستخدم في المهام الأساسية، نظرًا لكونها إصدارًا مبكرًا قد يتضمن أخطاء برمجية أو مشكلات في الأداء والاستقرار.

