تكنولوجيا: جوجل تخطط لدمج Nano Banana داخل خرائطها في خطوة توسّع جديدة

تواصل جوجل توسيع استخدام أداة Nano Banana، التي تُعد من أقوى أدوات توليد وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي حاليًا. ويبدو أن الشركة تخطط لدمجها داخل أحد أشهر تطبيقاتها، وهو خرائط جوجل.

قد تبدو الفكرة غير مألوفة للوهلة الأولى، إلا أن تقارير حديثة أشارت إلى رصد سلاسل برمجية داخل أحدث إصدار من تطبيق خرائط جوجل، تمهّد الطريق لإضافة Nano Banana إلى التطبيق.

أما عن طريقة الاستخدام، فمن المتوقع أن تتيح الميزة إنشاء صور مستندة إلى مواقع حقيقية متوفرة عبر Street View، مع إمكانية إعادة تصميمها بأساليب فنية مختلفة وفقًا للأوامر النصية التي يحددها المستخدم. وبذلك يمكن تحويل أماكن واقعية إلى صور بطابع إبداعي أو خيالي.

في الوقت الحالي، يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الخطوة ستتحول إلى ميزة عملية واسعة الاستخدام، أم ستظل خيارًا ترفيهيًا محدود الانتشار. لكن وجود مؤشرات برمجية داخل التطبيق يشير إلى أن الإطلاق الرسمي قد لا يكون بعيدًا.

