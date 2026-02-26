ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.

وأكد"الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 8.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 8.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 8.9°C in Raknah (Al Ain) at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/4y9H4boN05 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 26, 2026

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)