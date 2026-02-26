عدوى خطيرة تُبعد ياسمين الخطيب عن الشاشة… وقف التصوير ورسالة مؤثرة للجمهور

دبي - فريق التحرير: ​لا تزال الحالة الصحيّة للإعلامية والكاتبة المصرّية، ياسمين الخطيب، تتصدّر اهتمامات الرأي العام ومنصّات التواصل الاجتماعي، ليس فقط في مصر بل امتد الاهتمام لمتابعيها في الخارج وذلك بعد تداول صورها بضمادات طبية على وجهها على نطاق واسع، بالتزامن مع الإعلان عن توقف تصوير برنامجها الرمضاني الشهير “ورا الشمس”.

بدأت الأزمة حين فاجأت ياسمين، جمهورها عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك” بنشر صور كشفت عن حجم الإصابة التي تعرضت لها.

وأوضحت “الخطيب”، أنها بدأت تلاحظ تورماً غريباً في “خدها الأيمن” منذ اليوم الأول لتصوير البرنامج، لكن التشخيص جاء متأخراً ليكشف عن إصابة دقيقة وخطيرة.

وفي منشورها على “فايسبوك”، كتبت ​ياسمين: “اكتشفت – متأخرة جداً للأسف – أنني أُصبت بعدوى بكتيرية في الأنسجة، أدت لالتهاب عميق تحت الجلد وثلاثة (خراجات) ضخمة، واضطررت لخضوع لجراحة دقيقة لإزالتها في ثالث أيام شهر رمضان”.

​الإصابة استلزمت تدخلاً جراحياً عاجلاً لتنظيف الأنسجة ومنع انتشار العدوى البكتيرية في الوجه. وبسبب دقة الجراحة وحاجة ياسمين، لفترة نقاهة واستكمال العلاج بالمضادات الحيوية المكثفة، تقرّر إيقاف تصوير حلقات برنامج “ورا الشمس” مؤقتاً، وهو البرنامج الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة ويستضيف نخبة من الفنانين.

​وأكدت ياسمين أن حالتها الصحية لا تزال غير مستقرة بالشكل الذي يسمح لها بالوقوف أمام الكاميرا، قائلة: “حتى الآن نحن متوقفين عن التصوير، لأن حالتي ما زالت سيئة.. اذكروني في دعواتكم”.

نذكر ان أزمة ياسمين الصحية، أثارت موجة عارمة من التعاطف، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل إصابتها محذرين من التهاون مع أي تورم مفاجئ في الوجه. كما تلقت الإعلامية مئات الرسائل والدعوات من زملائها في الوسط الإعلامي والفني ومن جمهورها الذي ينتظر عودتها إلى الشاشة في الشهر الكريم.