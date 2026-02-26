تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف حجم تجعيدة شاشة iPhone Fold بدقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل أبل الابتعاد لسنوات عن سوق الهواتف القابلة للطي، ويُقال إن السبب الرئيسي كان عدم رضاها عن مستوى تجاعيد الشاشة في هذه الفئة.

لكن هذا العام، تستعد الشركة، وفقًا للتقارير، لإطلاق iPhone Fold كأول هاتف قابل للطي لها، مستفيدة من شاشة مطوية شبه خالية من التجاعيد تُورّدها سامسونج.

يكشف تسريب جديد من الصين تفاصيل دقيقة حول حجم التجعيدة في الشاشة. إذ تشير المعلومات إلى أن عمقها يقل عن 0.15 ملم، مع زاوية طي لا تتجاوز 2.5 درجة. وبذلك لن تكون الشاشة خالية تمامًا من التجاعيد من الناحية التقنية، لكنها تقترب كثيرًا من هذا الوصف.

وبحسب الشائعات، تعلن أبل عن iPhone Fold في سبتمبر بالتزامن مع iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، بينما يُتوقع طرح iPhone 18 وiPhone 18e في ربيع 2027.

كما يُرجح أن يأتي الهاتف بتصميم كاميرا خلفية شبيه بـ iPhone Air مع مستشعرين، في حين يعتمد على Touch ID مدمج في زر التشغيل على الجانب الأيمن بدلًا من Face ID.

المصدر