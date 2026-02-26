تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 26-02-2026

كرر سعر المؤشر تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 24970.00 لنلاحظ تشكيله يوم أمس بعض التداولات الصاعدة بتسجيله لمستوى 25270.00 ليحقق بذلك الهدف الأول المقترح بالتقرير السابق.

تؤول الجانبية الحالية لتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بتذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 50 إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الصاعد نظرا للثبات المتكرر فوق الدعم المذكور سابقا, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليعزز فرص تحقيقه لمكاسب إضافية باندفاعه قريبا نحو 25330.00 وصولا للهدف التالي المستقر قرب 25440.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25080.00 و 25330.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم