ستيلر كوين (XLMUSD) يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 26-02-2026

انزلق سعر سهم شركة D.R. Horton, Inc (DHI) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 150.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 169.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد