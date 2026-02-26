غموض يلف علاقة كيفانش تاتليتوغ وزوجته… ما حقيقة الانفصال؟

دبي - فريق التحرير: ​تصدّر الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، إثر تداول أنباء “صادمة” تشير إلى احتمالية انفصالهما بعد زواج دام نحو عشر سنوات (منذ فبراير ٢٠١٦).

وبحسب الأنباء المتداولة، أُشيع أن باشاك ديزر غادرت منزلها الزوجي وانتقلت للعيش بمفردها في بودروم.

​هذه الخطوة وُصفت بأنها “تمهيد” لبدء الإجراءات القانونية للطلاق الرسمي.

​الخلافات المزعومة تأتي رغم الاستقرار الذي عاشه الثنائي، خاصة بعد ولادة طفلهما الوحيد “كورت إيفه” في عام ٢٠٢٢.

لكن ​حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي ردّ رسمي من قبل كيفانش تاتليتوغ أو باشاك ديزر. وبمراجعة حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم نشر أي تكذيب للخبر وهو ما اعتبره البعض مؤشراً سلبياً، بينما يراه آخرون التزاماً بمنهجهما الدائم في الحفاظ على خصوصية حياتهما بعيداً عن الإعلام.

نذكر أن كيفانش وباشاك اعتادا في السابق على مواجهة إشاعات مشابهة وتجاوزها بالصمت أو بظهور رومنسّي مفاجئ يغلق باب التكهنات، فهل ينفصلان فعلاً، أم أن هذه الأنباء مجرد إشاعة موسمية تطارد الثنائي الأكثر شهرة في تركيا؟