بدعوة من منظمة الصحة العالمية… هاري وميغان في مهمة إنسانية بالأردن

دبي - فريق التحرير: بدأ دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، يوم أمس الأربعاء زيارة إنسانية إلى الأردن تستمر يومين، بهدف تسليط الضوء على دعم المجتمعات المتضررة من النزاعات والنزوح.

ووصل الزوجان إلى العاصمة عمّان بدعوة من المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث شاركا في اجتماعات مع ممثلين عن الأمم المتحدة وجهات دبلوماسية ومنظمات إنسانية.

شملت الزيارة جولة في مخيم الزعتري للاجئين شمال عمّان، حيث اطّلع الزوجان على برامج دعم الشباب التي تديرها منظمة Questscope وتابعَا أنشطة تعليمية وفنية ورياضية موجهة للأطفال واليافعين.

كما سيزور الزوجان مركز الشباب التابع لمنظمة “كويستسكوب” للاستماع إلى الشباب المشاركين في برامج إبداعية وبرامج للرفاه ومن المتوقع أن يطّلعا على مبادرات ساعدا في تمويلها لإجلاء الأطفال طبيًا من حرب غزة إلى الأردن.

كما من المقرّر أن يلتقي دوق ودوقة ساسكس خلال الزيارة مسؤولين أردنيين وخبراء صحيين، إضافة إلى فرق World Central Kitchen التي تنسّق جهود الإغاثة الغذائية لقطاع غزة انطلاقًا من عمّان.

تندرج الزيارة ضمن جهود إنسانية تدعمها مؤسسة Archewell Foundation التابعة للأمير هاري، والتي أعلنت سابقًا تمويل مشاريع طبية وإغاثية بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم Save the Children.

نذكر أن رحلة هاري وميغان إلى الشرق الأوسط تأتي، بعد أسابيع من زيارة شقيقه، أمير ويلز، إلى السعودية.