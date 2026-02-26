تنفيذ برامج خادم الحرمين الرمضانية في ألبانيا والنمسا

ويستفيد من برنامج توزيع التمور نحو 25 ألف مستفيد في 35 منطقة بألبانيا بكمية بلغت 5 أطنان، فيما يستفيد من برنامج تفطير الصائمين قرابة 10 آلاف مستفيد على ثماني سفر متنوعة.
وأعرب رئيس المشيخة الإسلامية عن شكره وامتنانه لقيادة المملكة على هذه المبادرة المباركة التي تجسد روح التكافل الإسلامي في شهر رمضان، مثمنًا جهود وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الوسطية والاعتدال.
وفي النمسا، شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في مقر السفارة السعودية بالعاصمة فيينا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا والمندوب الدائم الدكتور عبدالله بن خالد طوله، ورئيس المركز الإسلامي والمشرف العام على الرابطة الإسلامية في فيينا الدكتور أحمد المفرح، ورئيس قسم الشؤون الإسلامية بالسفارة عبدالرحمن الناصر.
ويبلغ إجمالي كمية التمور المخصصة لجمهورية النمسا 5 أطنان، يستفيد منها 20.000 مستفيد، في إطار حرص القيادة على تعزيز قيم التكافل والتراحم، ومشاركة المسلمين في مختلف الدول فرحة شهر رمضان المبارك.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج امتدادًا للجهود المباركة التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وإيصال رسالتها السامية القائمة على العطاء والخير وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية.
