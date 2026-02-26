مستوطنون متطرفون يحرقون خياماً ومركبات في الضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

قال سكان في قرية سوسيا الفلسطينية، أمس، إن مستوطنين إسرائيليين متطرفين أضرموا النيران في سيارات وخيام بالقرية، في أحدث واقعة عنف يرتكبها المستوطنون بحق ​الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة مجموعة من الملثمين، قال السكان، إنهم مستوطنون إسرائيليون، يقتربون من القرية القريبة من مدينة الخليل، ثم يحرقون مركبات وممتلكات ⁠فلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه «أرسل جنوداً للتعامل مع تقارير عن إحراق متعمد لممتلكات فلسطينية وفتح تحقيقاً في الحادث».

وتصاعدت أعمال العنف التي ‌يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل حاد منذ أكتوبر 2023، وتقول بيانات الأمم المتحدة، إن أكثر من 800 فلسطيني نزحوا جراء هجمات المستوطنين منذ بداية العام الحالي.

وأصبحت ​مثل هذه الهجمات، التي ينفذها مستوطنون ملثمون ليلاً لتدمير الممتلكات الفلسطينية أو مهاجمة السكان، أمراً شائعاً في ظل سعي المستوطنين للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في الضفة الغربية.

ووثقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 86 واقعة عنف من مستوطنين خلال الفترة من الثالث حتى 16 فبراير، أسفرت عن نزوح 146 فلسطينياً وإصابة 64 آخرين.