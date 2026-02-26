الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 26-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 26-02-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 26-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 26-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-26 02:08AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعد خروجه في وقت سابق من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليتخطى الزوج بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي والذي يفتح المجال أمام تسجيل المزيد من الانخفاضات على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا