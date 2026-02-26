سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 26-02-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعد خروجه في وقت سابق من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليتخطى الزوج بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي والذي يفتح المجال أمام تسجيل المزيد من الانخفاضات على المدى القريب.