سعر الدولار مقابل الين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 26-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-26 01:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة تبدو أقرب إلى جني أرباح طبيعي بعد موجة صعود سابقة، مع سعي السعر لتخفيف حدة تشبعه الشرائي الواضح على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي عليها، وهو ما يعكس ضغوطاً تصحيحية قصيرة الأجل.

 

ورغم هذا التراجع لا تزال الصورة الفنية تميل للإيجابية نسبياً، في ظل استفادة السعر من اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، إلى جانب تحرره من الضغط السلبي الناتج عن التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يمنحه فرصة لإعادة تجميع الزخم واستئناف مكاسبه حال استقرار المؤشرات.

