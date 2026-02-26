سعر النفط الخام يشهد تعافي حذر وسط إشارات فنية داعمة – توقعات اليوم – 26-02-2026

سجل سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً طفيفاً في تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بصمود مستوى الدعم المحوري عند 65.35$، الأمر الذي وفر له دفعة فنية إيجابية تعززت مع استمراره في التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي ذلك في ظل هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل داعم يعكس تماسك البنية الفنية الحالية.

وعلى جانب آخر بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار إشارات إيجابية جديدة، عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي حادة ومبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما يدعم احتمالات استمرار التعافي خلال الفترة القريبة، ما لم تظهر ضغوط بيعية مفاجئة تعرقل هذا الزخم.