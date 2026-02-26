الاقتصاد

سعر النفط الخام يشهد تعافي حذر وسط إشارات فنية داعمة – توقعات اليوم – 26-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-26 01:28AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

سجل سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً طفيفاً في تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بصمود مستوى الدعم المحوري عند 65.35$، الأمر الذي وفر له دفعة فنية إيجابية تعززت مع استمراره في التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي ذلك في ظل هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل داعم يعكس تماسك البنية الفنية الحالية.

 

وعلى جانب آخر بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار إشارات إيجابية جديدة، عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي حادة ومبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما يدعم احتمالات استمرار التعافي خلال الفترة القريبة، ما لم تظهر ضغوط بيعية مفاجئة تعرقل هذا الزخم.

