شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-26 01:36AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
مدد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، والذي تزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص الزوج بذلك من كل الضغوط السلبية المحيطة به دفعة واحدة، خاصة وقد جاء ذلك بدعم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، والتي قد تكبح من مكاسب الزوج القادمة ولو بشكل مؤقت.