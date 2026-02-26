سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-02-2026

مدد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، والذي تزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص الزوج بذلك من كل الضغوط السلبية المحيطة به دفعة واحدة، خاصة وقد جاء ذلك بدعم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، والتي قد تكبح من مكاسب الزوج القادمة ولو بشكل مؤقت.