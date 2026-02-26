سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 26-02-2026

تحرك سعر الفضة (SILVER) صعوداً في تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من اختبار مستوى المقاومة المحوري عند 92.00$، في ظل استمرار الدعم الإيجابي المستمد من استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعكس بقاء الاتجاه التصحيحي الصاعد مسيطراً على المدى القصير ويمنح السعر قدراً من الثبات الفني.

ورغم ذلك تلوح في الأفق بعض الإشارات التحذيرية، إذ بدأ يظهر دايفرجنس سلبي على مؤشرات القوة النسبية، بالتزامن مع توارد إشارات سلبية جديدة، وهو ما قد يحد من قدرة السعر على اختراق المقاومة المذكورة ويدفعه إلى الدخول في حركة تصحيحية محدودة على المدى القريب.