«ايدج» و«EM&E» توقعان اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - مدريد (وام)

أبرمت مجموعة ايدج الإماراتية ومجموعة EM&E الإسبانية اتفاقية لبحث إطلاق مشروع مشترك قائم في دولة الإمارات، يستند إلى خط أعمال تجاري متوقع بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار أميركي. جرت مراسم التوقيع أمس في مقر مجموعة «EM&E»، وبحضور صالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة إسبانيا.

ووقّع الاتفاقية كل من: حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وفرناندو فرنانديز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «EM&E». وبموجب الاتفاقية ستقوم المجموعة الإسبانية بتوفير أحدث التكنولوجيا في أنظمة محطات أسلحة متطورة يتم التحكم بها عن بُعد إلى دولة الإمارات وأسواق دولية أخرى، إلى جانب التوسع مستقبلاً في تطوير مشترك لأنظمة دفاعية جديدة من خلال مشروع مشترك يعتزم تأسيسه في دولة الإمارات.

وستسهم الشركة الجديدة في بناء كوادر متخصصة داخل دولة الإمارات في مجالات المبيعات والهندسة وإدارة البرامج، بما يوفّر فرص عمل نوعية في التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، ويدعم التطوير المشترك للأنظمة المستقبلية وتكييف الأنظمة القائمة.

وفي هذا السياق، قال حمد المرر، عضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «تعزز شراكتنا مع مجموعة» EM&E «حضورنا في الأسواق الاستراتيجية، وتسرّع تطوير قدراتنا في أنظمة الأسلحة المتقدمة. لا ريب إن الجمع بين الخبرة الدفاعية الأوروبية ومحفظة مجموعة ايدج الواسعة من المنصات الجوية والبرية والبحرية يمنح عملاءنا ميزة تنافسية كبيرة. ويضع هذا الإطار مساراً واضحاً نحو تعاون صناعي أعمق مع قطاع الدفاع الإسباني، ويعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز لتطوير تقنيات الدفاع من الجيل القادم». ومن جانبه، قال فرناندو فرنانديز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «EM&E»: «تُمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة ايدج محطة أساسية في إطار توسع مجموعتنا الدولي، وتعكس الثقة في الخبرات الهندسية المتقدمة التي نطورها في إسبانيا.

ومن خلال تكامل تقنيات محطات الأسلحة المتحكم بها عن بُعد مع منظومة ايدج الصناعية، فإننا لا نعزز قدراتنا التصديرية فحسب، بل نصبح أيضًا شركاء رئيسيين في تطوير حلول دفاعية مبتكرة».

نموذج شراكة

يشكّل هذا التعاون، إلى جانب المشروع المشترك المزمع تأسيسه، خطوة مفصلية في مسيرة EM&E نحو ترسيخ حضورها الدولي وتوسيع انتشار حلولها التقنية في أبرز الأسواق العالمية. ومن خلال توحيد الخبرات الهندسية المتقدمة لـ EM&E مع المنظومة الدفاعية المتكاملة لمجموعة «ايدج» في إطار مشروع مشترك، يعزز الطرفان نموذج شراكة قائماً على دعم القدرات الصناعية، وخلق وظائف نوعية متخصصة، وتطوير تقنيات عالية المستوى تلبي متطلبات الأسواق الدولية الأكثر تقدماً.