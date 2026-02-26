سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 26-02-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وقوة الاتجاه التصحيحي الصاعد المسيطر على حركة الزوج بالمدى القصير.