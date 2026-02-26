الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 26-02-2026

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 26-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-26 02:22AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 2,100$، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، وسط تأثره بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليستفيد من دعمه الديناميكي الذي يعزز من فرص صعود السعر على المدى القريب.

