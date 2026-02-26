سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 26-02-2026

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 2,100$، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، وسط تأثره بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليستفيد من دعمه الديناميكي الذي يعزز من فرص صعود السعر على المدى القريب.