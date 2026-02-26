شكرا لقرائتكم خبر «يوم التأسيس.. رؤية وطموحات بلا حدود» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في كل عام تحتفل الجهات بيوم التأسيس بطريقتها الخاصة، لكن بعض الاحتفالات لا تكتفي بإحياء المناسبة... بل تحاول إعادة روايتها من زاوية مختلفة.

هذا ما فعلته مجموعة stc حين قررت أن يكون الاحتفال تجربة تعاش، لا مجرد فعالية تحضر.على مدى أسبوع كامل، تحول مجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات ومقراتها كافة في مناطق المملكة إلى مساحة تلتقي فيها الحكايات؛ موظفون برفقة عائلاتهم يعيشون تفاصيل مستوحاة من الماضي بروح معاصرة.

من الرقصات الشعبية ونقش الحناء إلى الأكلات التقليدية وعروض السيارات الكلاسيكية، بدأ المكان وكأنه يعيد رسم مشهد السوق القديم، بينما تروي فعالية «الراوي» قصصا تستحضر جذور البدايات.